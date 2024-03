Zu den Handelsfeiertagen (Weihnachten, Valentinstag, Muttertag) beantwortet der Handel die gar nie gestellte Frage: Was gibt der Österreicher im Schnitt aus? Nun naht Ostern (Weihnachten ist erst morgen in neun Monaten!), und, oh Jammer: 10 % weniger als 2023 werden prognostiziert, 89 € für Geschenke, 50 fürs Schmausen (Subtext: Ein bisserl was geht noch, oder?).

Aber, frohlocken andere Missionare: Vegan Bunny, Natur-Pur-Bio, Veggie Fairtrade – immer mehr Schoko-Osterhasen sind vegan. „Schoko-Produkte ohne Milch signalisieren auch einen weiteren Aufwind für mehr Tierwohl“, juchzt eine Nachhaltigkeitsexpertin. Ob da ein Zusammenhang mit den erwähnten minus zehn Prozent besteht, wissen wir nicht.

Übrigens: Echte Hasen isst man zu Ostern nicht. Aus Pietät gegenüber den Schokohasen. Man isst Lammbraten oder Osterschinken mit Kren und Eiern. Aber nur, wenn man nichts signalisiert – sondern es schmecken soll.

