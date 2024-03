Vor ein paar Tagen wurde hier die Nase gerümpft: In Österreich werden laut Statistik zwar Unmengen an Kosmetikprodukten gekauft, aber, so der olfaktorische Befund aus U-Bahn/Zug/Bus, offenbar nicht verwendet. Dazu schreibt Leserin P., dass es a) auch Menschen gebe, die körperliche Arbeit leisten und sich vor der Öffi-Nutzung nicht duschen können, und b):

„Die Menschen sind in den letzten Jahren viel höflicher, zuvorkommender geworden (vielleicht nur den Alten gegenüber?)! Man lässt den Vortritt, bietet Platz an, ganz besonders nett sind manche Öffi-Fahrer, die nochmals die Türe öffnen, deuten, ob man vor der Tram queren möchte, g r ü ß e n (!), ich bin positiv überrascht!“ Natürlich gelte das nicht für alle, „es sind wohltuende Ausnahmen, die den Tag viel heller machen! Ich musste Ihnen das schreiben, sorry, es gibt so viel Negatives, warum nicht öfter über Positives berichten? Danke für Ihre Aufmerksamkeit!“ Das musste jetzt berichtet werden, sorry. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

andreas.schwarz@kurier.at