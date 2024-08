Kürzlich wurde hier das „du“ aufgespießt, mit dem ein Parteichef per Plakat potenzielle Wähler anspricht. Nicht jeder mag das. Dazu gibt es eine Steigerung: Die Stadt Wien schrieb Leser H. (Name geändert) mit Stichwort „Deine Mitgliedskarte“: „Liebe*r Johann, Willkommen im Vorteilsklub der Stadt Wien – wir freuen uns, dich als Club-Mitglied ...“

Der so Begrüßte antwortete postwendend: „Geehrtes Team des Vorteilsklubs, ich schicke Ihnen den Gender* in Ihrer Anrede zurück, da ich der falsche Adressat bin. Ich bin seit Jahrzehnten in Wien wahlberechtigt, somit kennt die Stadt Wien sowohl meinen Namen als auch mein biologisches Geschlecht. Der Stern mitten in der Anrede bedeutet nichts anderes, als dass die Stadt Wien plötzlich Zweifel daran hat und dies sogar dokumentiert …“.

Schöner kann man den *-Unfug nicht auf den . bringen. Das Du-Wort hat der Johann mit dem * dem Vorteilsklub mit gleichem Schreiben entzogen. Chapeau!

andreas.schwarz@kurier.at