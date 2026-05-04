Hufnagls Ohrwaschl: "Free Timmy" - oder: Alles waletti
Der Boulevard lobpries in riesigen Lettern: Walleluja! Die Rettung des gestrandeten Schnuckelwals ist am Wochenende gelungen, das Tier hatte die Verlockung Reisebett und menschliche Hilfe ohne geringsten Anflug von Starwallüren angenommen. Wir können aufatmen, Timmy ist mittlerweile auf hoher See – alles waletti! Wochenlang hatte sein Schicksal bewegt, es war eine emotionale Berg- und Walfahrt, auf der wir uns dank Schlagzeilen-Inflation befanden. Mit allen Diskussionen, die von walglatten Pragmatikern mitunter erstaunlich kaltherzig geführt wurden, Credo: Ein Wal ist kein Wal.
Mehrheitlich wurde das Happy End jedoch als Seelen-Walsam empfunden, beste Wünsche begleiten den ge-wal-tigen Freiheitskämpfer. Die Pathos-Storys von Walhalla sind zumindest verschoben, die Medien hatten ohnehin lange genug mit der Storytelling-Herausforderung Wer den Wal hat, hat die Qual zu kämpfen. Auch deshalb ist es gut, dass die Aktion Free Timmy vollbracht ist. Für Leserinnen und Leser mit ausgeprägter Wortspiel-Wallergie war die Zeit nämlich verdammt anstrengend.
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