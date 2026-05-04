Der Boulevard lobpries in riesigen Lettern: Walleluja! Die Rettung des gestrandeten Schnuckelwals ist am Wochenende gelungen, das Tier hatte die Verlockung Reisebett und menschliche Hilfe ohne geringsten Anflug von Starwallüren angenommen. Wir können aufatmen, Timmy ist mittlerweile auf hoher See – alles waletti! Wochenlang hatte sein Schicksal bewegt, es war eine emotionale Berg- und Walfahrt, auf der wir uns dank Schlagzeilen-Inflation befanden. Mit allen Diskussionen, die von walglatten Pragmatikern mitunter erstaunlich kaltherzig geführt wurden, Credo: Ein Wal ist kein Wal.