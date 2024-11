Wobei – in den USA ist man sich da von semioffizieller Seite gar nicht mehr so sicher. Aliens könnten geheime Unterwasserbasen betreiben. Es gebe sogar Militärzentren mit außerirdischer Technologie. US-Soldaten seien dabei verletzt worden, als sie versuchten, solche Technologie sicherzustellen. Das hieß es beim bereits zweiten diesbezüglichen Hearing im US-Kongress zu unerklärlichen Phänomenen.

Es gibt Whistleblower, die Obiges unter Eid behaupten. Halt ohne Beweise.

Mal sehen, ob wir also demnächst E. T. begegnen. Glaubt man Hollywood, ist das Erste, was Außerirdische so wollen, ein Treffen mit dem US-Präsidenten. Erstkontakt von Aliens mit Menschen wäre in ein paar Wochen also Donald Trump. Wo ist die Rettungskapsel?