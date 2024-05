Entscheidungsmüde

Es ist ja selbst im Alltag jede noch so kleine Entscheidung längst mit grotesker Wichtigkeit aufgeladen. Schnitzel oder Tofucurry? Bar oder mit Karte zahlen? Auto oder Zug? Sneakers oder schöne Schuhe? ORF oder Servus TV? Mit Festlegungen bei all diesen an sich völlig nebensächlichen Dingen positioniert man sich in einer aufgeheizten Stimmungslage, in der alles Kleine groß wird (und umgekehrt).

Und egal wo man steht, es gibt Gegenwind.