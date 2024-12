Es ist ja gute Sitte, am 24. (fast) jeden Monats an dieser Stelle hier daran zu erinnern, dass Weihnachten naht – auf dass man nicht vergessen möge. Viele Leser mögen diese kleine Marotte, manchen ist sie lästig, bitte um Pardon bei ihnen!

Und nun, da Weihnachten fast schon da ist, werden wir in Inseraten vorab an ein ganz anderes Fest erinnert. „Das Leben is a Fest“, heißt es da: Von 25. September bis 12. Oktober findet, man traut sich’s vor bebender Vorfreude kaum auszusprechen, die „Wiener Kaiser Wiesn“ statt. Das ist das Schunkel- und Schenkelklopf-Plagiat der Original-Wiesn, die welche in München dahoam is. Und stellt laut Eigendefinition „Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest“ dar: drei Festzelte, fünf Almen, 700 Stunden Live-Musik, was will man mehr?

Warum wir das erzählen? Weil es bis 24. Dezember (!) einen „Frühbucherbonus“ für die Wiesn gibt. Echt jetzt? Echt jetzt.

