Die richtige Frage zur Antwort

Es wird ja wohl kein Mangel an, nun ja, technischem Wissen zur Kinderlosigkeit f├╝hren. Die Grundprinzipien des Kindermachens m├╝ssten doch bekannt sein, auch ohne ChatGPT zu befragen. Vielleicht sagt die KI w├Ąhrenddessen hilfestellend ein? Und wenn ja, was?, sinnierte man. Oder feuert sie an? Und hilft das?

Die Antwort ist, wie so vieles im Leben, viel banaler, viel weniger aufregend, um beim Thema zu bleiben:

Die KI soll vermehrt Aufgaben im wirtschaftlichen Alltag ├╝bernehmen, die auf Grund der wegen des Kindermangels fehlenden Arbeiter k├╝nftig nicht mehr erf├╝llt werden k├Ânnen.

Eh irgendwie klar.

Aber all die anderen Gedanken waren poetischer.