Der falsche Schutz

Vor einer Woche wurden junge Islamisten verhaftet und ein Terroranschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert verhindert. Dank ausländischer Geheimdienste. Weil unsere dürfen Plattformen, auf denen sich Kriminelle tummeln, nicht abhören – aus Datenschutzgründen.

Diese Woche drehten 50 Autolenker im Autobahnstau um und fuhren in einer Rettungsgasse zur letzten Ausfahrt zurück. Aber die geistesschwach-gemeingefährlichen Geisterfahrer sind kaum dingfest zu machen. Weil es gibt zwar ASFINAG-Kameras, aber keine Videoaufzeichnungen – aus Datenschutzgründen.

Schuld an solchen Blockaden im Namen des Datenschutzes sind ein paar Politiker, von verhaltensauffällig rechtsrechts bis weltfremd-naiv links. Während die vorgeblich datengeschützten Menschen ihre Daten über Social Media, Bonus-Cards etc. verschenken, hollodero.

Daher: Bitte weniger Daten und mehr uns schützen, vor Idioten in der Islamistenwelt und auf der Autobahn!

andreas.schwarz@kurier.at