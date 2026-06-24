Ihro fürstli’ Gnad’n – endlich ist der Rechtsstreit (zumindest vorerst) entschieden: Paul Fürst war anno 1890 Erfinder der Mozartkugel, weshalb sich die Konditorei Fürst beim Verkauf der dunkel kuvertierten Pistazien-Mandel-Nougat-Bällchen weiterhin darauf berufen darf. Ein kulinarisch weises Urteil: Fürst-Kugeln sind die besten, knapp vor jenen von Habakuk (kennen die wenigsten, seien aber zur Verkostung empfohlen). Austria fürst – ein Slogan, der gut auf uns zutrifft. Das Land der Mozartkugeln.

Wir vermarkten uns stets mit einem Blick zurück, auf unsere ach so glorreiche Vergangenheit (die weniger glorreiche klammern wir aus). Wir lächeln über Historienkitsch, kommen aber nicht darüber hinweg. Wir haben unsere Sisi im Osten und unseren Wolferl im Westen. Wenn wieder einmal ein Notenblatt auftaucht, auf das er etwas gekritzelt hat, ist das wichtiger als jede zeitgenössische Komposition. Und natürlich trug der erfolgreichste Ösi-Popsong aller Zeiten das Wort „Amadeus“ im Titel. „Wir sind Mozart.“ Könnte nur getoppt werden von „Wir sind Kugel“. Aber das ist (fußballerisch) unwahrscheinlich.