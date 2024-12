Weihnachtstrend ist, den Christbaum immer früher aufzustellen. Lasen wir jüngst, und das kommt jetzt eher spät. Normalerweise werden solche und ähnliche Meldungen – z. B.: „Österreicher geben heuer 230 Euro für Geschenke aus“, oder sind’s 320? – vom Handel so platziert, dass wir mit schlechtem Gewissen noch handeln können: mehr kaufen, früher aufputzen.

Auch der Trend zum Plastikbaum hält an: Jedes zehnte Gebüsch braucht bereits Tannenspray, um zu duften. Das hat nichts mit Baumscham zu tun (armer Wald, Umwelt und so), sondern mit Praktikabilität. Und Geschmack ...

Man kann natürlich auch einen Baum aufstellen gegen all die Trends: Den Baum gar nicht oder erst am 25. aufputzen, als Zeichen gegen was immer; Lametta in Koalitionsfarben aufhängen oder Schoko-Osterhasen statt Christbaumkugeln – seien Sie schnell, das kommt alles noch als Trend.

Oder aber, wenn Sie heute Ihren Baum aufputzen: Genießen Sie es, es sind Ihre Weihnachten.

