Sehr geehrter Herr Babler, wir kennen einander nicht. Das macht nichts. Sie werden als Parteichef der SPÖ vielleicht schneller Geschichte sein, als ich das nächste Mal „Grüß Gott“ sagen kann. Aber machen Sie sich nichts draus, so kurz, das gilt für die Chefs von anderen Parteien ja hie und da auch.

Weil wir gerade bei Parteien sind: Es beginnt gerade der Wahlkampf. Und damit die Plakat-Originalität, die nur ihren mediokren Erfindern Spaß macht (= Geld ins Agenturbüro). Ernst nehmen können Sie und ihre Kontrahenten das Plakatierte ja nicht. Immer dasselbe: peinlichen Familien-Sujets der ÖVP, triste Hass-Botschaften der FPÖ, Fadesse der Grünen und der NEOS.

Aber was Ihre Plakate betrifft: Seit wann sind wir per DU? „Für deine Pension.“ (direkte Anrede: groß!), „Für deine Rechte.“, „Für dein besseres Österreich.“, „Für dich.“?

Vielleicht bleiben wir beim SIE vorerst. Wenn Sie Kanzler werden sollten, können wir ja nochmal darüber reden. andreas.schwarz@kurier.at