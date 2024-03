Alles Banane

Die Banane ist aber auch eine Frucht voller Geschichte. Südamerikas Wirtschaften sind bis heute davon geprägt, dass die Frucht im 20. Jahrhundert weltweit so begehrt war – und die Länder, wo sie wächst, ausgebeutet wurden.

An der Banane vollzieht sich der Kreis des Lebens: Wer noch keine Zähne hat – oder keine mehr, ist mit Bananen-Obstgatsch gut bedient. Auch sonst ist sie ein vorverpackter Supersnack.

Ursprünglich war die Banane übrigens alles andere als leicht genießbar, sie hatte kaum Fruchtfleisch und große Samen. Längst aber ist sie zurechtgezüchtet – was ein Problem ist: Die vorherrschende Bananensorte ist, so skurril das angesichts voller Supermarktregale scheint, vom Aussterben bedroht (mehr im KURIER am Sonntag).

Nicht das erste Mal: Schon einmal ist eine dominante Sorte (fast) ausgestorben, die Gros Michel. Bis heute schmecken manche künstliche Bananenaromen nach dieser – und deshalb für uns ungewohnt und eigenartig.