In der Zeit vor Weihnachten überfordert uns die Dichte der Postwurfsendungen („Angebot“, „Rabatt“...). In den Tagen danach aber hat man Muße dafür:

Im Briefkasten wird die Neueröffnung einer „Pizzeria/Restaurant“ beworben -–nennen wir sie Monte Martini 15. Und die offeriert uns, bunt bebildert, mit „auch glutenfreiem“ Lieferservice (+ 2,50 Euro): Vitello Tonnato, Beef tartare, Fritattensuppe, Cordon Bleu Hawaii, gebackenen Camembert, Crispy Chicken Burger, Wr. Schnitzel, Chilli Cheese Nuggets, Tagliatelle Spinaci-Salmone, Eiernockerl, Bouillabaisse, Crunchy Shrimps, Hühnerbrust Mexico, Apfelstrudel, Wunschpizza (vier Zutaten nach Wahl), …

Wer’s noch vielfältiger will, muss zu den Standeln gehen, die früher Würsteln anboten und heute „All-you-can-eat“ im Sinne von „All-we-can(not)-cook“ offerieren: Sushi und Döner sind dann auch noch dabei.

Essen ist schön und mehr als nur Nahrungsaufnahme? Offenbar nicht immer. Mahlzeit!

andreas.schwarz@kurier.at