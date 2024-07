Alk you can drink

„Flüsterkneipen sind einer der Schreie in der Cocktail-Szene“, stand einmal in der KURIER- zu lesen – Flüster deshalb, weil man den sogenannten Speakeasy-Bars im Amerika der Prohibitionszeit nicht ansehen durfte, dass es dort Alkohol zu konsumieren gab. Weshalb die Leut’ geflüstert haben, angeblich.

Eine dieser Flüsterbars am Wiener Gürtel bietet zur EURO 2024 „All you can drink“ um 18.60 € ...