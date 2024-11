Telefonieren wird in Zeiten automatisierter Telefonzentralen und ihrer Menüoptionen auch nicht lustiger. Und ehe Sie jetzt mit dem Finger zeigen: Ja eh, auch bei uns meldet sich inzwischen ein „neuer virtueller Vermittlungsagent des KURIER“.

Aber jüngst, beim Anruf in einem Büro, bekam man Folgendes zu hören: „Im Moment sind keine Agenten in der Schlange verfügbar.“ Tut, tut, tut …, Leitung tot.

Wie jetzt, keine Agenten in der Schlange? Egisto Ott ausgeflogen? 007 anderwärtig beschäftigt, mit irgendwelchen Bond-Girls, statt brav in der Schlange. Was für eine Schlange überhaupt: Zweite Kassa bitte? Am Sessellift? Und seit wann stellt sich ein Agent in der Schlange an? Zur Tarnung vielleicht – aber wenn er dann nicht verfügbar ist? Ist ein Agent überhaupt für Anrufe zuständig, macht das nicht Miss Moneypenny? Oder ist die ausgerechnet auf Mittagspause, wenn grad kein Agent in der Schlange… – also da hat die KI noch einiges aufzuklären.

andreas.schwarz@kurier.at