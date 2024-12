Abgestaubt

Es ist noch nicht ganz sicher, ob er weiter James, der Butler, oder doch Saugbär heißen soll. Jedenfalls zieht er schon seine Runden in der Wohnung. Am schwarzen Freitag hat man sich einen weißen Staubsaugerroboter zugelegt. Den billigsten, schlechtest bewerteten, einfach um mal zu schauen, wie das so ist.

Es ist toll. Wir glauben aber, er ist Pessimist. Verzweifelt wickelt er sich um jedes Kabel. Der abgerundete Sockel des Couchtisches ist eine Klippe des Todes für ihn, die er aber mit Vorliebe wiederholt anvisiert.