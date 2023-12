Knapp vor Weihnachten geschieht stets dieser mediale Zeitenwechsel: Das immer grüßende Murmeltier sagt ade, die atemlose Sensation hallo.

Das Murmeltier mühte sich die vergangenen Tage redlich mit den alle Jahre wieder (un)gefragten Tipps: Einkaufsstress vermeiden, mit Sinn schenken, Familienzwist umgehen. Innovatives („Alleinsein, aber richtig“ oder „Feuermachen mit Adventkränzen“) ist selten dabei.

Die Sensation verlangt da schon mehr Hirnschmalz. Jahr für Jahr müssen Redaktionen kurz vor Weihnachten Weihnachten quasi neu erfinden. Covertitel wie „Der moderne Mann: Josef war bei der Geburt dabei“ oder „Hatte Christus Brüder?“ sind so oder ähnlich schon durch; „Tiere haben im Stall nichts zu suchen“ oder „Jesu Geburt auch ein diverses Fest?“ sind noch möglich.

Wenn das alles vorbei ist, ist endlich Weihnachten. Wie so oft an dieser Stelle hier angekündigt. Morgen also. Frohe Festtage!