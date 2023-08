Besser nicht

Im Sommer lesen wir Jahr für Jahr: Hotel-, Restaurant- und andere Urlaubsbewertungen im Internet, die von (angeblichen) Besuchern ausgestellt werden, sind oft fake, die vergebenen Sterne sind Talmi. Weil sich Lobpreisungen im weltweiten Netz im großen Stil kaufen lassen. Und weil Vernichtungen die Rache dafür sein können, dass der p. t. Gast nicht mit Upgradings oder Ähnlichem gestreichelt wurde.

Die Überraschung darüber ist enden wollend. Viel überraschender ist, dass überhaupt jemand solchen Bewertungen Glauben schenkt. Selbst wenn sie von tatsächlichen Gästen aus Fleisch und Blut stammten, unbeeinflusst und aus freien Stücken – diesem Urteil zu vertrauen ist so, als stiege man in einen voll besetzten U-Bahnwaggon und fragte in die Runde Wildfremder: „Wo ist’s am Schönsten?“ Würde man nach dieser Empfehlung seine Urlaubspläne ausrichten? Würde man nicht. Nur im Netz tut man’s? Besser auch nicht.

andreas.schwarz@kurier.at