Der Jänner neigt sich seinem Ende zu, die Zeit der Neujahrswünsche auch: „Alles Gute für dieses herausfordernde Jahr“, können Sie’s auch nicht mehr hören?

Ja eh, irgendwann wird der Kickl bei Wahlen abräumen. Die Rechtspopulisten werden in Europa ernten, was ihre Gegner an Themen verschlafen haben. Die Amerikaner werden blöd genug sein, den proletoid polternden Trump noch einmal zum Präsidenten zu wählen. Der Putin und die Hamas werden die Welt weiter mit jeweils ihrer Art von Terror überziehen. Die Wirtschaft wird ächzen, das Klima wird schwitzen, ...

Und in Österreich? Bedauert man sich und einander, solch Herausforderndes erleben zu müssen. Seufzt zwischen Urlaubsbuchung und Großeinkauf ob der Zumutung. Kriegt sich nicht ein vor schick zur Schau getragener Sorge. Das Lieblingsrestaurant ist auch auf Wochen ausgebucht! – ciao, wir sehen uns sicher dieses Jahr, ja?

Gott sei Dank, der Jänner ist gleich vorbei. andreas.schwarz@kurier.at

Xxx