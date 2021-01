Ohren-Verschwörung

Es gibt in Sachen Corona auch gute Nachrichten: Nach einem Mund-Nasen-Schutz-Jahr, in dem die FFP-2-Masken zu buchstäblichen Apothekerpreisen verkauft wurden, sollen sie jetzt wohlfeil maximal einen Euro kosten. Weil sie quasi immer zu tragen sind, außer beim Schlafen (und das kommt auch noch).

Nun schlägt die Stunde der Ratgeber. Sie sagen, wie lange man die Masken tragen darf, wie oft man dazwischen echte Luft holen soll, und bei wie viel Grad sie im Backrohr zur Wiederverwendung (nicht) getrocknet werden können. Ob man Semmeln zeitgleich aufwärmen darf oder ob denen dann Rezeptoren wachsen, ist unbeantwortet.

Was außerdem nicht gesagt wird: Das blöde Virus ist eine Erfindung der Lobby der plastischen Chirurgie. Die hat es via WHO in China bestellt. Auf dass später die FFP-2-Masken weltweit für verbogene Ohren und notwendige Ohrenkorrekturen sorgen. Krause Verschwörungstheorie? Na, schauen Sie sich in ein paar Wochen Ihre Ohren an.