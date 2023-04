„Ein Leben ohne Bier ist möglich, muss aber nicht“ lautet ein Kalauerklassiker. Der lässt sich angesichts eines Jubiläums am Wochenende (vor 30 Jahren gab Cern in Genf das World Wide Web frei) abwandeln: Eine Welt ohne Internet war möglich, ...

30 Jahre, das ist quasi ein Nichts. Und doch füllte man zu dieser jüngst vergangenen Zeit Wissenslücken aus dem gebundenen Lexikon (wenn eines zur Hand war), nicht aus Wikipedia. Eingekauft wurde zu fixen Öffnungszeiten im Geschäft, nicht online. Musik hörte man von der Platte/CD, nicht gestreamt. Geflirtet wurde in der Bar, nicht auf der Datingplattform. Und einen Absturz hatte man in der Zeit ohne Netz selbst in der Hand (oder im Glas), der war nicht Browser-abhängig.

Und alles ging. Sehr gut sogar. Mit meist mehr Qualität und weniger Augen- und Haltungsschäden. Dennoch: Rückblickend mutet die Zeit wie vor der Erfindung des Rades an – möglich, muss aber nicht.

