Das jüngst hier freigesetzte Gerücht, ein ehemaliger Operndirektor* ⁾ könnte als Heino verkleidet am morgigen Opernball erscheinen, hat weder Hand noch Fuß. Es ist der echte Heino, der antanzt. Und zwei von dem können die dort sicher nicht brauchen.

Dem Herrn Kramm, so heißt der Echte in echt, wird ja hoffentlich jemand gesagt haben, dass man in der Oper nicht singen muss! Dass dort keine „Zehn nackten Friseusen mit richtig feuchten Haaren“ anzutreffen (oder mitzubringen) sind. Dass „Blau blüht der Enzian“ nicht passt, weil die Ballfarbe heuer pink ist. Und dass niemand Bock auf „schwarz-braune Haselnüsse“ hat, wenn Frau Garanča, Frau Sáenz und Herr Beczala singen. Und nur die!

Heinos Drohung „Ich habe immer lustige Sachen parat. Wir Rheinländer sind lustig!“ wird der Opernball auch noch überleben. Er hat andere Sachen überlebt.

*Ioan Holender wusste kürzlich im KURIER Lieder darüber zu singen. Aber pssst: nicht vom Singen reden.