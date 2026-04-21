Die Neunziger gehör(t)en uns

Sorry Leute, aber ihr kriegt die Neunzigerjahre nicht zurück. Wir geben sie nicht her. Ich gebe sie nicht her. Zeitzeugen wähnen sich derzeit ja in einem dauerhaften Déjà-vu. Ist das noch 2026, oder schon wieder 1995?

Die Gen Z pilgert in die Secondhand-Shops, als hätte Helmut Lang noch mal eine Kollektion rausgehauen. Dort gibt es grellbunte Nylon-Windjacken in abwegigen Designs, wie Liam Gallagher am Barhocker direkt vom Körper gezogen. Rotzbremsen überall, als würde man Rudi Völler zuschauen, wie er für den AS Roma einläuft. Die Snob-Fraktion macht inzwischen auf JFK jr. und wirkt doch wie Stromberg.