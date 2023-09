Man kann sich ĂŒber vieles den Kopf zerbrechen, wenn der Tag lang ist.

Über Nasenhaare zum Beispiel.

Wissenschafter aus den USA, Kanada, dem Iran und Vietnam wollten unbedingt wissen, wie viele Haare in einem Nasenloch stecken. Klingt banal, ist von außen betrachtet aber gar nicht so leicht festzustellen. Zudem fehlt es wohl an Freiwilligen, die sich zu Forschungszwecken in der Nase herumstierln lassen. Vermutlich deswegen haben die Forscher bei 20 Leichen nachgeschaut und festgestellt – es sind 110 bis 120 Nasenhaare. Pro Nasenloch. Oha! Das Ergebnis ist so bahnbrechend, dass es mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Einem Satire-Preis fĂŒr Forschungsergebnisse, die zum Lachen und Nachdenken anregen sollen.

Im Vorjahr ging der Preis unter anderem an Forscher, die sich mit Verdauungsproblemen von Skorpionen beschĂ€ftigt haben. Dank ihnen weiß man jetzt, dass Skorpione mit Verstopfung lĂ€nger Single bleiben.