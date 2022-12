In Dresden haben sie heuer einen besonders schiachen Christbaum aufgestellt. Kein Versehen, volle Absicht. Mitten am Adventmarkt, vor der Kirche. Eine Fichte, kaum Äste und ein Nadelkleid, das sie ziemlich nackert aussehen lässt. Skandalös. O du schiacher Weihnachtsbaum, bist nur schwer anzuschau’n!

Um die Lästerei zu beenden, haben sie jetzt den Stamm angebohrt und Zusatzäste angepickt. Nicht gerade im Sinne des Erfinders. Der mickrige Baum sollte eigentlich den schlechten Zustand der Wälder symbolisieren.

Apropos Zustand. Das Artensterben setzt sich im Rekordtempo fort. In den nächsten 80 Jahren könnten eine Million Arten vom Planeten verschwinden. Was man dagegen tun kann, wird ab heute bei der Weltnaturkonferenz in Montreal diskutiert. Mit Delegationen aus 196 Ländern, die alle die Welt retten wollen. Falls sich nicht wieder ein anderes Problem vordrängt. Wie eine Pandemie, ein Krieg oder leere Staatskassen.