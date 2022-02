Monkey Mind

1924 beschwerte sich der amerikanische Verleger Hugo Gernsback √ľber die unz√§hligen akustischen Ablenkungen. ‚Äě√úberall knallende Autot√ľren und dann noch der Stra√üenl√§rm!‚Äú Ich frage mich wie sich Hugo Gernsback heutzutage, am Parkplatz der Autobahnraststation Guntramsdorf, f√ľhlen w√ľrde? 1925 erfand Gernsback dann den Isolater. Wenn Sie kurz lachen m√∂chten, sollten Sie diese Erfindung unbedingt googeln.

Falls Sie jedoch diese Erfindung jetzt googeln, ist das bereits Teil des Problems. Sie lassen sich zu rasch ablenken. Ein mir bekanntes Thema. W√§hrend ich fr√ľhst√ľcke, streichle ich oft die Katze, lese am Handy einen Zeitungsartikel und h√∂re nebenbei einen Podcast √ľber Konzentrationsst√∂rungen. Die Katze starrt inzwischen seit 20 Minuten unentwegt mein Fr√ľhst√ľck an. Da stellt sich schon die Frage, wer von uns beiden die Speerspitze der Evolution ist?

In der Wahrnehmung der Katze leide ich unter ADHS im Endstadium. Ameisenb√§ren k√∂nnen sich √ľberhaupt nur auf eine Aktivit√§t konzentrieren. Riechen sie, dann h√∂ren sie auf zu h√∂ren. Beneidenswert. Wenn ich mich vom Monolog eines Mitmenschen genervt f√ľhle, m√ľsste ich einfach nur an ihm schnuppern. Es gibt drei Dinge, bei denen wir uns angeblich auf keinen Fall konzentrieren k√∂nnen. Beim Niesen, beim Lachen und w√§hrend eines Orgasmus. Eine interessante Achtsamkeitserfahrung w√§re, w√§hrend eines Orgasmus zu niesen und deshalb lachen zu m√ľssen. Wer sich dann zus√§tzlich noch auf seine Atmung konzentrieren kann, wird zum Lehrmeister von buddhistischen Lehrmeistern. Die Zerstreuung kann man sich jedoch auch zum Freund machen. Die Kinder√§rztin empfahl meiner Tochter w√§hrend der Impfung: ‚ÄěKikeriki‚Äú zu rufen. Das lenkt die Schmerzen ab. Jetzt wei√ü ich endlich, was ich vorm Fernseher br√ľllen werde, wenn sie wieder einmal eine Pressekonferenz der Bundesregierung zeigen.