Mondmission

In Kärnten gibt es heuer so viele Eierschwammerl, dass man die gelben Felder angeblich vom Mond aus sehen kann. Vielleicht mit ein Grund, warum demnächst 16 Missionen zum Erdtrabanten geplant sind. Detail am Rande: Trotz des regen Flugverkehrs gibt es keine Stelle, die Namenslisten von Personen entgegennimmt, die man gerne auf den Mond schießen würde. Die Flüge sind vorerst ohne Touristen geplant. Landschaftlich ist der Mond ohnehin in etwa so attraktiv wie er gemütlich ist. Die Temperaturen schwanken zwischen 130 Grad in der Sonne und rund 200 Grad minus auf der Schattenseite. Nichts für Menschen mit schwachem Kreislauf.

Auch nicht für jene mit schwachen Nerven. Manche geben dem Vollmond die Schuld an ihren schlaflosen Nächten. Wie und ob das mit jenen Studien zusammenhängt, die belegen wollen, dass jedes fünfte Kind in einer Vollmondnacht gezeugt wurde, bleibt vorerst offen.