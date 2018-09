Mehr Volumen

In unserer Reihe „Was werden wir heute Schönes kaufen?“ geht es diesmal ums Haar. Haben Sie Spaghettihaar? Hängt es wie Schnittlauch herunter? Ist Ihr Haar – langweilig? Bitte sagen Sie ja. Ist nur ein Spiel. Sonst müsste das Thema gewechselt werden, und hier würde vielleicht stehen, dass man mehr auf den Schauspieler Til Schweiger hören sollte – er hat in einer ARD-Talkshow zornig ausgerufen: „Deswegen ist man noch keine Witzfigur, wenn man Hämorrhoiden hat!“

Ihr Haar ist langweilig? So ein Zufall, der Werbesender QVC präsentierte einen Haarspray mit weißer Tonerde. Die Tonerde macht das Haar dicker. Studien belegen jederzeit, „dass Sie dadurch Volumen auf dem Kopf bekommen.“ Aber nicht zu viel, sonst schaltet man auf ARTE um.

Die weiße Tonerde wird aus dem Amazonas geholt. Laut Werbung riecht der Spray, deutsches Fabrikat, „lecker“ nach Kokos. Drinnen ist angeblich ... Avocadoöl, und alle haben Hämorrhoiden, auch die mit den dicksten Haaren, und irgendwann leidet fast jede(r) darunter.