Fast 40 Prozent der österreichischen Arbeitnehmer haben noch nie um eine Gehaltserhöhung gebeten. Aber so zurückhaltend muss man nicht sein, nein, nein. Sogenannte Karriere-Coaches finden es durchaus in Ordnung, pro Jahr ein Mal „oben“ anzuklopfen, um zu erzählen, wie gut man ist. Forderungen sollten allerdings unter zehn Prozent liegen. Bisher dachte man, es sei wichtig, die richtigen Worte zu finden. „Ich brauch’ Geld, weil ich mir einen Porsche kaufen will – und zwar so einen, wie Sie haben“ sind nicht die richtigen Worte.

Eine – naturwissenschaftliche – Sendung in der ARD brachte Überraschendes zur Frage, wie man ein derartiges Gespräch am besten beginnt. Der Experte sagte wörtlich: „Geben Sie Ihrem Chef einen weichen Stuhl, und dann reden Sie mit ihm übers Geschäft.“

Hm. Das kostet Überwindung. Aber wenn’s hilft.