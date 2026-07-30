Zwischen Atlasblick und Luxus-Oase: Das „Mandarin Oriental“ in Marrakesch
Ein Hotel mit spektakulären Naturkulissen, exzellentem Service und Wellness auf höchstem Niveau.
Von Carsten K. Rath
Mein Blick schweift über Palmen, Olivenbäume und eine große Pool- und Wasserlandschaft bis zu den schneebedeckten Gipfeln des Atlasgebirges am Horizont. Im „Mandarin Oriental“ in Marrakesch fühle ich mich wie in einem Wellness-Retreat inmitten der Natur und bin nur zehn Minuten vom Trubel der Medina mit ihren engen Gassen und geschäftigen Basaren entfernt.
Jedes Mal, wenn ich ein Hotel von „Mandarin Oriental“ besuche, sind meine Erwartungen hoch – sehr hoch. Und bislang wurde ich nie enttäuscht: Der Service ist exzellent, die Gastronomie ein einzigartiger Mix aus traditionellem Dining und gewagter Fusion. Hier: Im Hotelrestaurant „Shirvan“ lerne ich die marokkanische Küche kennen, die viel mehr ist als Couscous oder Tajine. Und im „Ling Ling“ komme ich in den Genuss der von mir geliebten asiatischen Fusion-Küche, die hier genauso schmackhaft ist wie in Hongkong oder auf dem chinesischen Festland.
Wellness mit Liebe zum Detail
Apropos Asien: Bei der Wellnessbehandlung erlebe ich eine Liebe zum Detail und eine Professionalität, die ich in diesem Ausmaß nur aus Fernost kenne. Service-Exzellenz wird bei „Mandarin Oriental“ großgeschrieben – und General Manager Alain-Thomas Brière lebt sie vor. Es sind engagierte Hoteliers wie er, die „Mandarin Oriental“ zu einer der besten Hotelgruppen der Welt gemacht haben.
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