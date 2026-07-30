Zwischen Atlasblick und Luxus-Oase: Das „Mandarin Oriental“ in Marrakesch

Von Carsten K. Rath

Mein Blick schweift über Palmen, Olivenbäume und eine große Pool- und Wasserlandschaft bis zu den schneebedeckten Gipfeln des Atlasgebirges am Horizont. Im „Mandarin Oriental“ in Marrakesch fühle ich mich wie in einem Wellness-Retreat inmitten der Natur und bin nur zehn Minuten vom Trubel der Medina mit ihren engen Gassen und geschäftigen Basaren entfernt.

Jedes Mal, wenn ich ein Hotel von „Mandarin Oriental“ besuche, sind meine Erwartungen hoch – sehr hoch. Und bislang wurde ich nie enttäuscht: Der Service ist exzellent, die Gastronomie ein einzigartiger Mix aus traditionellem Dining und gewagter Fusion. Hier: Im Hotelrestaurant „Shirvan“ lerne ich die marokkanische Küche kennen, die viel mehr ist als Couscous oder Tajine. Und im „Ling Ling“ komme ich in den Genuss der von mir geliebten asiatischen Fusion-Küche, die hier genauso schmackhaft ist wie in Hongkong oder auf dem chinesischen Festland.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings „Die 101 besten Hotels“ für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com