Der ORF interviewte einen Kärntner, der traurig ist, weil Frankreich Weltmeister wurde. Er hat nämlich den Kroaten ... „die Hand gehalten, aber leider ...“

Damit ist alles klar. Mein lieber Schwan Gesangsverein! Wie soll denn da jemand Fußball spielen? Die Hand hat die Kroaten auf dem kalten Fuß erwischt.

***

Haben Sie Altersflecken? Das trifft sich großartig!

Aus Korea kommt der Gold Glow Booster. Ein Tropfen genügt für 1 Hals bzw. 1 Hand. Gold Glow Booster bremst die Melanin-Systhese aus. Der Werbesender HSE 24 informiert zurzeit ausführlich. Der neun Mal gedampfte Waldginseng steckt in dem Wässerchen – sowie, und jetzt gerät die Moderatorin ganz aus dem Häuschen, Urea!

„Urea“, sagt sie, „ist ein ganz spannender Wirkstoff, er zieht Feuchtigkeit aus der Umgebung in die Haut hinein und ist penetrationsfördernd.“ Urea ist der schönere Name von Harnstoff. Der wird ungern verwendet.

Es ruft die Moderatorin: „So riecht Luxus!“ Sowieso.