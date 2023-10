Die Autofahrer lassen sich, grob gesagt, in vier Typen einteilen: 1) die intelligenzasketischen Rowdy-Raser; 2) die von ihrer fahrerischen Souveränität geblendeten Zügigen; 3) die angenehm wohlig Entspannten; und 4) die weltvergessenen Schleicher.

Und dann gibt es noch die Linksabbieger. Die gehören selten zu den Kategorien eins bis drei. Sondern liegen meist noch hinter der Kategorie vier.

Sie staunen, wenn an der Kreuzung der Linksabbiegepfeil leuchtet, zunächst, dass niemand entgegenkommt. Dann überlegen sie, das Fahrzeug in Bewegung zu setzen. Aber nicht gleich. Wenn sie’s dann doch tun, dann mit jener Bedacht, in der sich der Trapezkünstler übers Hochseil wagt. Erst am Ende der Kurve kommt Leben in den Abbieger – da haben die dahinter Wartenden längst wieder Rot.

Das Gerücht, dass sich die Linksabbieger eigentlich der Sippe der Klimakleber (= Stauverursacher) zugehörig fühlen, ist noch nicht verifiziert.