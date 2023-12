Linksabbieger (2)

Vor geraumer Zeit war hier von jener Spezies Autofahrer die Rede, die einen grünen Linksabbiegepfeil nicht als Aufforderung sehen, sondern als Empfehlung nachzudenken, ob sie der Einladung folgen sollen.

Einige Leser sahen in dem Text eine verdeckte politische Botschaft (die er nicht war); einige entpuppten sich als Leidensgenossen (derer, die hinter dem Nachdenkenden an der Kreuzung die Grünphase versäumen); und einige tippten auf eine weitere Steh-Ursache neben dem Nachdenken: das Versunken-Sein im Handy.

Da ist was dran. Und das gilt nicht nur für Linksabbieger, sondern für (fast) alle: Kommt ein Auto zum Stillstand, sinkt der Kopf der Lenker in Sekundenschnelle in die bekannte Handy-Haltung und verschläft, wenn es wieder weiter geht/gehen könnte. Das ist zwar besser, als sie schauen auch beim Weiterfahren (dem Autor dieser Zeilen kamen solche Handyoten auch schon entgegen). Aber das kollektive Bei-Grün-Stehen ist auch handyotisch.