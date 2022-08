Liebe ist stärker als Thron und Tod

Nicht immer ist das Vorleben der royalen Bräute bekannt. Manche Überraschung kommt erst nach Bekanntgabe der Verlobung ans Licht – wie auch am niederländischen Hof. Ganz stolz gibt Königin Beatrix am 30. Juni 2003 die Verlobung ihres zweiten Sohnes. Johan Friso, mit der aparten Blondine Mabel Wisse Smit (damals 34) bekannt, was einen wahren Mediensturm auslöst: Die Auserwählte soll davor ein Verhältnis zu einem berüchtigten, inzwischen getöteten Gangsterboss, gehabt haben. Dieses Verhältnis bestreitet sie.

Später gibt sie zu, die zwielichtige Figur doch näher gekannt zu haben. Johan Friso weigert sich indes, das Parlament um Zustimmung zur Heirat zu bitten und verzichtet auf den Thronanspruch, um seine Mabel am 24. April 2004 heiraten zu können.

Doch das Schicksal schlägt grausam zu. Friso wird am 17. Februar 2012 in Lech am Arlberg von einer Lawine verschüttet. Bei diesem Unfall erleidet er irreparable Hirnschäden und fällt ins Koma.

Die Königsfamilie kommt seit 1959 alljährlich zum Skifahren in den Luxusort – stets im Fokus der Weltpresse, die sich ein aktuelles Bild machen will – ein „Gentleman’s Agreement“ zwischen Palast und Paparazzi, das klaglos klappt, denn: Nach diesem Termin lässt man die königlichen Gäste ungestört den Urlaub genießen.

Nur einmal wird abgesagt – nach dem Lawinenunglück von Prinz Friso. Obwohl das Skiparadies traurige Kratzer abbekommen hat, machen die Niederländer ein Jahr später wieder Quartier am Arlberg. Es sind langjährige, tiefe Freundschaften, die sie mit Lech verbinden. Am 18. Februar 2013 gibt es beim traditionellen Fototermin aber kein übliches Statement. Ein Sprecher bittet im Vorfeld um Verständnis.

Friso erliegt am 12. August 2013 seinen schweren Unfallfolgen. Nur einen Tag davor, am 11. August, feiert seine große Liebe, Mabel, Geburtstag, heuer übrigens den 54.

So nah liegen Freud & Leid beieinander