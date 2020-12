Leuchtende Augen

Es kommt eigentlich nicht vor, dass an dieser Stelle Werbung gemacht wird. Und es ist gar keine Werbung. Nur ein: Bitte nachdenken …

In Wiens Innenstadt gibt es nicht mehr viele Geschäfte, die Tradition, liebevolle Kundenbetreuung und gutes Sortiment vereinen. Plötzliche Mietpreisräuberei hat viele alteingesessene Geschäftsleute vertrieben, die Kunden sind in die Megastores/Shoppinghöllen am Stadtrand abgewandert – alles an einem Platz dort mitsamt Sushi/Burger/Kebab-Ständen zum Abwinken, juhuu!

In Wien gab’s mal, wenn’s um Spielzeug ging, den Kober am Graben, der ist schon lange weg – aber den Bannert nächst dem Donaukanal, den gibt’s noch. Unfassbare Auswahl, liebevolle und geduldige Beratung, leuchtende (nicht nur) Kinderaugen. Ein Muss, das zu erhalten. Gehet hin – keine Werbung, der Name ließe sich durch ein paar andere noch ersetzen –, nur ein: bitte nachdenken vorm Shoppen, wo wir auch künftig lieber einkaufen wollen.

