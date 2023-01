Diese Woche beim Hotelierskongress. Extremsportler Wolfgang Fasching schreckt das Auditorium auf. Auf seiner Powerpoint-Folie gibt es sieben Balken. Jeder steht für einen Wochentag. So weit, so fad. Schon will man routiniert zum Powernapping übergehen, da beginnt das Gedankenexperiment Faschings.

Liegt die Lebenserwartung eines Österreichers bei 77 Jahren und legt man diese Zeitspanne auf die Wochentage um, ist nach den ersten elf Lebensjahren der Montag vorbei. Mit 22 der Dienstag, mit 33 Jahren der Mittwoch, ab 44 ist man am Donnerstag angelangt, ab 55 der Freitag … Ehe man sich’s versieht, ist Sonntagabend, man selbst 77 und statistisch gesehen tot. Entsetzen in den Gesichtern. Blitzgneißer stellen fest, dass sich für sie demnach nicht einmal mehr ein verlängertes Wochenende ausgeht. Nichts rausschieben, heute leben, so die Botschaft.

Auswandern hilft nicht. In den USA ist die Lebenserwartung wieder gesunken. Bei Männern auf 76 Jahre. Und damit auf das Niveau von vor einem Vierteljahrhundert.