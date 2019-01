Vergangene Woche hat eine Meldung die Welt erschüttert, wie kaum eine je zuvor: „Menschliche Ernährung wirkt sich katastrophal auf die Erde aus.“

So wie wir mampfen, fanden Forscher heraus, brauchen wir uns über Klimawandel und Krankheiten nicht zu wundern. Ihr Rat: Am besten kein Fleisch, weniger Milch, ein Ei pro Woche, Zucker pfui ... – das muss man erst verdauen.

Aber gut so. Jahrzehnte/hunderte/tausendelang haben wir so vor uns hin gelebt. Jetzt wecken uns Studienautoren und andere wache Menschen auf. Sagen endlich, wie wir das Leben überleben. Mit Ge- und Verboten bis zur Helmpflicht für Fußgänger (bald). Und mit apokalyptischen Warnungen, wo Verbote noch nicht gehen. Obwohl: Am Schnitzel- und Zuckerverbot wird sicher schon gearbeitet. Nur die Alternative – wir essen täglich einen Diesel-Pkw medium und ein Plastiksackerl vinaigrette auf, um die Welt besser zu machen –, die ist noch nicht ganz ausgereift.