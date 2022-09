Landesmutter im Leben und im Tod

Es ist Montag, der 13. September 1982. Gracia Patricia liegt nach einem bösen Autounfall mit lebensbedrohenden Verletzungen im Krankenhaus von Monaco. Das Fahrzeug der geliebten Fürstin des Zwergstaates an der Côte d’Azur stürzte 40 Meter in die Tiefe, nachdem sie, mit ihrem jüngsten Kind Stéphanie (damals gerade 17) auf dem Beifahrersitz, über eine Haarnadelkurve in den Bergen hinausgeschossen war.

Die Prinzessin überlebt schwer verletzt, die Fürstin verstirbt einen Tag später. Drei Tage lang nehmen die 40.000 Monegassen, scheinbar ausnahmslos, Abschied am offenen Sarg in der Schlosskapelle.

Die Bestattung (18. September 1982) ist ein Großereignis: Millionen verfolgen den Trauerakt im Fernsehen. In der Kathedrale Notre Dame-Immaculée („unsere unbefleckte Frau“) versammeln sich neben Präsidenten und Filmstars auch Vertreter aller europäischen Königshäuser. Die zu diesem Zeitpunkt 53-jährige Landesmutter gilt bis heute – auch vier Jahrzehnte danach – als Stilikone und als Inbegriff von Herzensgüte.

Fürst Rainier III. ( 2005 mit 81) ist zutiefst betroffen: „Wir waren ein Team – und dieses Team gibt es nicht mehr.“ Wenn man viel zu jung und dazu noch auf so dramatische Weise stirbt , dann hat man das traurige Privileg, ein Mythos zu werden. Rainier war seit diesem Tag ein gebrochener Mann. Seine Kinder geben ihm Halt so gut sie können. Nach und nach verheilen die Wunden.

Als seine Tochter Stéphanie das Lachen wieder findet, wagt sich der Regent aufs gesellschaftliche Parkett zurück. Medien verfolgen ihn auf Schritt und Tritt. Jeder will über eine neue Frau an seiner Seite berichten. Doch Rainier heiratete nie mehr. Nach Wochen im Spital stirbt er 23 Jahre nach der Liebe seines Lebens. Dabei hatte er die umwerfend schöne US-Schauspielerin Grace Kelly erst auf Anraten seines milliardenschweren Freundes Aristoteles Onassis wie aus dem Katalog „bestellt“. Sie wurde zum Jackpot für ihn und sein Casino-Paradies.