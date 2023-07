Hand im Glück

Jetzt werden sich junge Menschen fragen, ob noch alles in Ordnung ist mit mir. Ja. Damals war das unsere kleine glückliche Welt. Wer sich jetzt nicht auskennt, ab ins Internet und bitte googeln! Heute genügt mir, um glücklich zu sein, manchmal einfach nur QUEEN zu hören. Im Idealfall „Love of my Life“, nebenbei Solitaire am Computer spielen und einen ganzen Gebirgszug Toblerone naschen. Aber es braucht immer mehr, um Glück zu empfinden. Die Ansprüche und die Erwartung haben sich geändert und die Glückslatte liegt schon sehr hoch. Wir leben in einem Land, in dem wir wirklich viel haben und glücklich sein könnten, wenn wir es sehen und annehmen könnten. Wäre da nicht das Gegenteil – das Pech.