Kuriose kaiserlich-königliche Kredite

Papa Charles muss wieder einmal herhalten, wenn es denn bei den Sussexes weiter unerschöpflich „sprudeln“ soll. Das Geld scheint knapp geworden. Das OK! Magazin veröffentlichte nun die Ausgaben der Abtrünnigen britischen Royals. Allein die monatliche Miete von Harry & Meghan kostet 250.000 Euro. Dazu kommen noch einmal 230.000 Sicherheit. Für Kleidung und Freizeitaktivitäten macht das Paar lockere 125.000 Euro monatlich locker, also insgesamt 605.000 Euro.

Doch dieses Geld fehlt. Leider sind die anfänglich so vielversprechenden Quellen versiegt: Der Spotify-Deal wurde storniert, für Reden werden sie selten gebucht und jetzt scheint auch noch der Netflix-Deal in Schwebe. Denn Netflix durfte das Treffen mit Queen Elizabeth II. anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums nicht filmen.

Gerüchten zufolge trug Meghan beim Besuch des Gottesdienstes in der St.-Pauls-Kathedrale ein verstecktes Mikrofon. Eine kleine Wölbung unter ihrem Dior-Mantelkleid und ihr ständiges nervöses Zupfen am Kragen dienten als Indizien dafür. Ob also die Doku über die beiden je realisiert wird, ist fraglich. Wenn nicht, wird der Vorschuss wieder rückgefordert.

Papa Charles soll gewillt sein, einen 15-Millionen-Kredit zu gewähren, stellte aber eine Bedingung: Prinz Harry darf seine für Ende des Jahres angekündigten Memoiren nicht veröffentlichen.

Auch im „alten“ Österreich kannte man die Geldsorgen der Windsors. So zog Kaiser Franz Joseph für einen speziellen Gast oft die Spendierhosen an. König Edward VII., war noch als Prinz von Wales gern in Wien und nützte die guten Verbindungen zu den Habsburgern, um fortwährend um Finanzspritzen zu bitten.

Seine Mutter, Queen Victoria, hatte ihn nämlich kurz gehalten – und unser Kaiser gewähret ihm heimlich großzügige Kredite. Nun: Kleine zählbare Vorteilsnahmen sollten doch eine wahre, royale Männerfreundschaft nicht belasten.