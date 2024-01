Es wird urlaubsgebucht wie Hölle, liest man. Obwohl alles teurer wird. Aber manchmal, nein, eigentlich laufend wird dieses Schnäppchen angepriesen: „Last Minute, Traumkreuzfahrt Mittelmeer, Nordeuropa oder Karibik, 7 Nächte Cruise Vollpension ab 453 p.P. “.

Nun ist nicht bekannt, ob die Passagiere auf so einem Riesenpott zwischen den Mahlzeiten mitrudern müssen um diesen Preis. Aber nicht unwahrscheinlich ist, dass sie am noch viel größeren Pott vorbeischippern, dem größten der Welt, der nun in See stach: „Icon of the Seas“, 7.600 Passagiere, 2.300 Mann Besatzung (Frau natürlich auch), sieben Pools, neun Whirlpools, 20 Restaurants ...

Das muss man mögen (vor allem die Whirlpools). Muss man? In Wahrheit weiß man nicht, ob die ausgestoßenen Treibhausgase (pro Woche so viel wie 500.000 Autos) oder die Heuschreckenplage der da und dort zu Ausflügen an Land gespuckten Passagiere die größere (Umwelt-)Hölle sind. Die an Bord haben sie sich ja selbst gewählt.

