US-Finanzministerin Janet Yellen hat jetzt ein neues Rezept gegen die Inflation vorgestellt. Es ist leicht verständlich und geht so: „Deckel drauf und fertig.“ Yellen fände eine Preisobergrenze für Erdöl gschmackig. So will sie einem gewissen Wladimir Putin in die Suppe spucken und nebenbei auch die überhitzten Preise rund um den Erdball abkühlen lassen.

In Österreich ist das Problem mit der Teuerungsrate ohnehin längst gelöst. Die Regierung bewirft das Volk demnächst (ein paar Antragsformulare sind noch auszufüllen) mit Geld. Tu felix Austria. Wegducken ausgeschlossen.

Im Nationalrat wird heute palavert, wie genau die Geldumverteilung vonstattengehen soll. Woher die Kohle kommt, ist derweil noch Nebensache. Bleibt zu hoffen, dass nicht irgendwer im Finanzministerium auf ein Junk-Mail reingefallen ist. Und glaubt, dass die Republik eine Diamanten- oder Goldmine von einem bisher unbekannten Onkel in Afrika geerbt hat.