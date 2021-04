Klima und Krempel im Keller

Der Keller eines Hauses ist wie eine große Tupper-Dose: Man deponiert dort alles, was man erst später entsorgen will (gesteht sich das jedoch nicht ein).

Der Ausstieg aus der Wegwerfgesellschaft ist aber auch wirklich schwierig, bestätigt die Arbeiterkammer und liefert gleich die Schuldigen mit: smarte Haushaltsgeräte.

Die Lebenserwartung eines Staubsaugerroboters liegt drei Jahre unter jener eines herkömmlichen Modells. Das neue Handy wird den Hamster (Lebenserwartung zwei Jahre) nicht überleben. Und Reparaturen smarter Technik sind generell so einfach wie Atomphysik.

Also ab in den Müll. Oder in den Keller. Vom Entrümpeln des Kellers redet man alljährlich, weiß aber nicht, wo anfangen und vertagt das Großprojekt auf nächstes Jahr.

Ähnlich geht es der Politik mit ihren Plänen zur Rettung der Welt.

Heute ist „Tag der Erde“.

40 Staats- und Regierungschefs tagen beim Klimagipfel. Konkrete Taten? Folgen dann irgendwann.