Teures Verhalten

Wenn die Radio-Nachrichten eines Wiener Senders im gar nicht mehr so neuen Jahr berichten, was „an Weihnachten“ des Vorjahres geschah, dann ist das den vom deutschen Nachbarn geborgten Redaktionsbeiträgen geschuldet (auch so ein zugekauftes Unwort).

Hausgemacht ist hingegen folgende Nachricht: „Klimaschädliches Verhalten, zum Beispiel Autofahren, soll teurer werden.“ Was für ein Verhalten?? Und wer im öffentlich-rechtlichen Haushaltsgebühren-Radio entscheidet über Klimadaumen rauf oder runter?

Nun wollen wir nicht auf eine andere Meldung dieser Tage verweisen („Feinstaubbelastung niedrig wie nie – auch dank sauberer Autos“). Sondern darauf, dass es Aktivisten gibt, die neben Heizen, Urlauben, Streamen auch die Fortpflanzung (nicht den Akt, aber das Ergebnis), also Kinder, das Leben als klimaschädlich brandmarken. Vielleicht wird’s ja deshalb gerade immer teurer, das Leben. Und das Radio applaudiert dazu.

andreas.schwarz@kurier.at