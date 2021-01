Nunmehr haben wir den nervend-kollektiven Abgesang von Promis, Kommentatoren, Freunden aufs vergangene Jahr („Schleich di, 2020“) verdaut, da kommt die nächste schwere Kost: Wohin man blickt im neuen Jahr, die alten Kilos müssen weg.

„Intervallfasten: Alle Tipps, alle Tricks“ versprach Madonna schon zum Jahreswechsel eher banal. Der Stern ließ sich Zeit mit „Langsam. Richtig. Schlank“ und weiß: Nur wer „die Macht der Gene, des Gehirns und des Darms für sich nutzt“, könne richtig abnehmen.

Wir wollen uns mit der Macht des Darms jetzt nicht näher beschäftigen, sondern nutzen lieber die wunderbare Conny Kreuter: Der Dancing Star zeigt im KURIER in Zeiten geschlossener Fitnessstudios, wie man mit Sideplanks und Lunges in Form kommt, und sagt zur Motivation: „Du musst genau wissen, wo du hinwillst, jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung feiern.“ Kleine Schritte und feiern, das gefällt! Und wenn’s auch noch hilft ...