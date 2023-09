Klein, aber mein

Benannt sind sie nach dem Problempädagogen Dr. Schreber aus dem 19. Jahrhundert, in dessen Weltbild es wichtig war, junge Menschen mit kalten Sitzbädern von der Unsittlichkeit abzuhalten. In seinem Geiste entstanden die Schrebergärten: In abgezäunten Beeten sollte sich die Stadtjugend zu Naturfreunden entwickeln (und auf keine sonstigen blöden Gedanken kommen).