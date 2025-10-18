WhatsApp-Gruppen begannen als Segen und entwickeln sich zum Fluch. Ich bin derzeit in 83 Gruppen Vereinsmitglied – von Schule bis Paddle-Tennis. In 90 Prozent dieser virtuellen Plapperblasen verhalte ich mich wie ein Voyeur: Ich lese, aber schreibe nicht. Es gibt natürlich auch WhatsApp-Exhibitionisten, die schreiben – unabhängig davon, ob jemand lesen will. "Ping": Wo ist die Tupperware-Box? Aus diesen virtuellen Kontaktgruppen erfuhr ich von mir völlig unbekannten Menschen, dass Bernd am Montag eine Darmspiegelung hat, Tante Gerti ihre Beißschiene vermisst und dass am Sonntag das Kinderschminken in der Lugner City abgesagt wird.

Letzte Nacht wurde ich um 3.23 Uhr von einem „Ping“ geweckt. Die Mitteilung lautete: „Hat wer Anna-Lenas blaue Tupperware-Box?“ Kein Wunder, dass Tupperware in Konkurs gegangen ist, wenn sie den nach Erholung strebenden Menschen um seine Nachtruhe bringen.

Andererseits: Was muss das für ein Gehirn sein, das sich im Augenblick, in dem durchs Fenster ein Stück des Universums ins Schlafzimmer strahlt, nicht sofort Fragen stellt wie „Woher kommen wir?“ und „Wohin gehen wir?“, sondern: „Bitte, wo ist die depperte Plastikschachtel?“ Schild an der Schlafzimmertür Als Fan meines Schlafs habe ich jetzt für mein Handy ein Schild, das eigentlich für Hunde vorm Supermarkt entwickelt wurde, auf die Schlafzimmertür geklebt: „Ich muss leider draußen bleiben.“