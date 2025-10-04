Pudding-Essen mit Gabel: Der Tiktok-Trend und Klaus Eckel

Letzte Woche besuchte meine Tochter die Veranstaltung „Pudding-Essen mit Gabel“. Dabei treffen sich Hunderte Jugendliche auf einer Wiese und versuchen gleichzeitig, mit ungeeignetem Besteck eine Wabbelcreme zu verspeisen.

Mein innerer Boomer schüttelte natürlich sofort den Kopf. Doch die weltoffene Gedankenfraktion, welche nach wie vor in meinem inneren Parlament die absolute Mehrheit hält, empfand diese Idee als genial. In einer Zeit, in der wir alles optimieren – die knusprigste Pizza, den perfektesten Partner, die schnellste Route – verlangsamt man künstlich das Leben. Digitaler Würgegriff Vielleicht ist das auch der zaghafte Versuch der Jugend, gemeinsam dem digitalen Würgegriff zu entkommen. Es bleibt nämlich, während man schlabbernde Vanillecreme über einige Zinken balanciert, keine Hand frei, um über das Smartphone zu wischen.

„Vielleicht schlürfen die dort auch nur deswegen Pudding, weil ihnen von der Polizei das Marihuana weggenommen wurde“, erwiderte sofort mein innerer Boomer. Sie bemerken sicher gleich: Mein innerer Boomer ist ein durch und durch verbittertes Wesen. „Pudding-Essen mit Gabel“ klingt nach einem Refrain und ist für mich ein hitverdächtiges Loblied in der Hitparade der guten Laune.