Andererseits

Wenn sich Tiere mit diversen Rauschmitteln die Kante geben

Elch Emil im Böhmerwald
Warum berauschen sich Tiere? Es könnte sein, dass sie mit der Realität hadern, schreibt Kabarettist Klaus Eckel.
Klaus Eckel

Klaus Eckel

11.10.25, 18:00
Kommentare

Im Fernsehen sah ich einen Bericht über betrunkene Meerkatzen. Regelmäßig entwenden diese hinterlistigen Tiere von der Strandbar eines Karibikhotels halbvolle Cocktailgläser, um deren Restbestände nachher in den Schlund zu kippen. Wählerisch sind sie dabei nicht: Mojito, Piña Colada, Sex on the Beach – das komplette Happy-Hour-Programm. Lederhosen haben sie dabei nicht an, sonst wäre es ein klarer Hinweis auf das Oktoberfest der Meerkatzen.

Klassische Frusttrinkerin

Als Hobbytiertherapeut würde ich eine Identitätsstörung diagnostizieren. Die Meerkatze ist eine klassische Frusttrinkerin, weil sie weder eine Katze ist noch gerne im Meer. Jetzt könnte man argumentieren, dass immer mehr Identitäten im Wandel sind. 

Pudding-Essen mit Gabel: Der Tiktok-Trend und Klaus Eckel

Vielleicht fühlt sich tief im Inneren mein Siamkater als Flusspferd, und der Windhund des Nachbarn möchte als Graugans gelesen werden.

Klaus Eckel über den Störfaktor Sensenmann

Wirklich bemerkenswert ist jedoch, dass in den letzten Jahren immer mehr Tiere dabei beobachtet werden, wie sie sich mit diversen Rauschmitteln die Kante geben. Schwalben leeren sich vergorenen Nektar hinter die Binde, Elefanten betäuben sich mit Marula-Früchten, Honigdachse hauen sich den fermentierten Honig rein, Delfine beschwipsen sich mit dem Gift von Kugelfischen. Die Liste wird ständig länger.

Nein heißt vielleicht: Klaus Eckel über Pfadfinder und Erziehung

Die regelmäßige Einnahme von Rauschmitteln ist meistens ein Zeichen dafür, dass man mit der Realität hadert. Sind jetzt nicht nur Menschen, sondern auch Tiere Wirklichkeitsflüchtlinge? Nachvollziehbar wäre es. Igel haben vermutlich die Schnauze voll davon, ständig von Rasenmäherrobotern gejagt zu werden, Delfine sind den täglichen Plastiksackerl-Slalom leid, und Eichkätzchen erzürnt, dass auf den im Vorjahr vergrabenen Nüssen plötzlich ein Gewerbepark steht. 

Emil auf Beisltour

Übrigens: Etliche Hirscharten benebeln sich mithilfe von vergorenen Äpfeln. Dank dieser Information wurde mir endlich klar – Elch Emil hat sich niemals verlaufen, sondern befindet sich derzeit auf einer europaweiten Beisl-Tour.

Klaus Eckel, Kabarettist. Sein aktuelles Programm „Wer langsam spricht“ ist nur noch bis Ende dieses Jahres zu sehen: globe.wien.

Alle unsere Kolumnen

Mehr zum Thema

Kurier mit Tier
(kurier.at, Salz)  | 

Kommentare