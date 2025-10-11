Im Fernsehen sah ich einen Bericht über betrunkene Meerkatzen. Regelmäßig entwenden diese hinterlistigen Tiere von der Strandbar eines Karibikhotels halbvolle Cocktailgläser, um deren Restbestände nachher in den Schlund zu kippen. Wählerisch sind sie dabei nicht: Mojito, Piña Colada, Sex on the Beach – das komplette Happy-Hour-Programm. Lederhosen haben sie dabei nicht an, sonst wäre es ein klarer Hinweis auf das Oktoberfest der Meerkatzen. Klassische Frusttrinkerin Als Hobbytiertherapeut würde ich eine Identitätsstörung diagnostizieren. Die Meerkatze ist eine klassische Frusttrinkerin, weil sie weder eine Katze ist noch gerne im Meer. Jetzt könnte man argumentieren, dass immer mehr Identitäten im Wandel sind.

Vielleicht fühlt sich tief im Inneren mein Siamkater als Flusspferd, und der Windhund des Nachbarn möchte als Graugans gelesen werden.

Wirklich bemerkenswert ist jedoch, dass in den letzten Jahren immer mehr Tiere dabei beobachtet werden, wie sie sich mit diversen Rauschmitteln die Kante geben. Schwalben leeren sich vergorenen Nektar hinter die Binde, Elefanten betäuben sich mit Marula-Früchten, Honigdachse hauen sich den fermentierten Honig rein, Delfine beschwipsen sich mit dem Gift von Kugelfischen. Die Liste wird ständig länger.